Lübnan basınından dikkat çeken İsrail iddiası

Kaynak: AA
Lübnan basınından dikkat çeken İsrail iddiası

Lübnan basınında, İngiltere’nin haziran ayının ortasında İsrail’in bir saldırı gerçekleştirebileceğine dair Lübnan’ı uyardığı ileri sürüldü.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesinin haberinde, başkent Beyrut'a gelen yabancı konukların birçoğunun, İsrail’den ciddi bir tehdit olacağı yönünde endişelerini belirttikleri ifade edildi.

İngiltere’den önemli bir uyarının geldiğine dikkat çekilen haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel saldırının haziranın ortasına olabileceği belirtildi. Söz konusu haberde, "Londra, Beyrut makamlarına çapı ve süresi kestirilemeyen muhtemel savaş için gerekli adımları atması tavsiyesinde bulunduğu" iletildi.

kapak-160004.jpgLübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ın da Doha'ya yaptığı son ziyarette, Katarlıların, İsrail’in Lübnan'a karşı niyetlerinden endişe ettiklerine tanıklık ettiğinin kaydedildiği haberde, "Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerle ilgisi olan Arap taraflar, İsrailli yetkililerden ordu ve siyasilerin hem Lübnan hükümeti hem de Hizbullah'a karşı caydırıcı bir çalışmaya istekli olduğunu aktardı" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin iddialarına karşılık, resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

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