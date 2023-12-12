Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e saldırı düzenledi

Lübnan Hizbullah'ı İsrail sınırında askeri noktaya ait noktaları hedef aldığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in sınırdaki askeri noktasına yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in El Malikiyye askeri noktasına, "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Beyt Lif ve Ramya beldeleri arasındaki bölgeyi bombaladı.

100 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Ayrıca Kefryatır beldesi semalarında bir füzenin infilak ettiği, düşen şarapnel parçalarının bir araca isabet ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivili hayatını kaybetti.

Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
Kataraktı olanlar dikkat Sağlık
Kataraktı olanlar dikkat
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı Gündem
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı
İşte metabolizma güçleri Sağlık
İşte metabolizma güçleri
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var Ekonomi
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir?
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı