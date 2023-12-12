Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in sınırdaki askeri noktasına yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in El Malikiyye askeri noktasına, "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Beyt Lif ve Ramya beldeleri arasındaki bölgeyi bombaladı.

100 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Ayrıca Kefryatır beldesi semalarında bir füzenin infilak ettiği, düşen şarapnel parçalarının bir araca isabet ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivili hayatını kaybetti.