Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet ediyor

Şikayetin gerekçesi, İsrail'in El Habbariyeh, Naqoura ve Baalbek bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 18 sağlık görevlisi ve sivilin hayatını kaybetmesi olarak gösterildi.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini savundu. Şikayetin resmi olarak ne zaman Güvenlik Konseyi'ne sunulacağına dair ise bir tarih verilmedi.

SALDIRILAR LÜBNAN'DA TEPKİLERE NEDEN OLDU

İsrail'in Lübnan topraklarını hedef alan saldırıları Lübnan'da büyük tepkilere neden oldu. Lübnan hükümeti, İsrail'i uluslararası toplum nezdinde kınadı ve saldırıların durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşları ve sağlık çalışanları da İsrail'in saldırılarını kınayarak, sağlık personelinin ve altyapının korunması için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

BM'DEN TEPKİ BEKLENİYOR

Lübnan'ın BM'ye yaptığı şikayetin ardından, BM'nin İsrail'in saldırılarına karşı nasıl bir tepki vereceği merak konusu. BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i kınayıcı bir bildiri yayınlaması veya daha somut adımlar atması bekleniyor.