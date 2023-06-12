Lübnan İsrail'in sınır ihlallerine karşı BM'den yardım istedi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletleri (BM), sınırdaki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Lübnan İsrail'in sınır ihlallerine karşı BM'den yardım istedi

Anadolu Ajansının Lübnan resmi ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre, Başbakan Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro ile Beyrut'ta bir araya geldi.

Mikati, Buhabib ve Lazaro ile bu ayın başından itibaren Lübnan'ın güney sınırında meydana gelen güvenlik gelişmelerini ele aldı.

Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu belirten Mikati, bu çerçevede tüm güney sınırında istikrarın korunması için UNIFIL ve Lübnan ordusu arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Mikati, BM'den İsrail'e "sınır üzerinde Lübnan'ın egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerini durdurması için baskı uygulaması" talebinde bulundu.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında bölge sakinleri ve İsrail ordusu arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

Son olarak Lübnanlı çiftçi İsmail Nasır, 7 Haziran’da sınırı ihlal ederek hendek kazmaya çalışan İsrail ordusuna ait buldozerin önüne geçerek çalışmasını engellemişti.

Nasır ile dayanışmak için 9 Haziran’da cuma namazını sınırda kılan Kefr Şuba sakinleri İsrail ordusunun gaz bombalı müdahalesine maruz kalmıştı.

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor Kültür Sanat
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı Siyaset
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı Dünya
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor Kültür Sanat
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı Spor
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi Güncel
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi