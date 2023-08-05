Lübnan Ticaret Bakanı’ndan Kuveyt açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Selam’ın Rusya’ya verdiği demeç tartışma yarattı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Selam, 4 Ağustos’ta bir Rus haber ajansına verdiği demeçte, Beyrut Limanı’nda patlayan ve yıkılan tahıl silosunun yeniden inşası için Kuveyt’in verdiği sözü hatırlatmıştı. Selam, Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu’nda paranın hazır olduğunu ve Kuveytli yetkililerin siloların inşasına karar verebileceğini söylemişti.

Bu açıklama, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah’ın sert tepkisine neden oldu. Sabah, Selam’ın sözlerini geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Selam, yanlış anlaşıldığını ve Lübnan’ın gıda güvenliği sorunu olduğunu vurguladı

Selam, bugün Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Lübnan’ın gıda güvenliği için kritik öneme sahip siloların yeniden inşasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Selam, “Dünya Bankası, özellikle tahıl stoku yapabilecek silosu olmadığı için gıda güvenliği hususunda Lübnan’ı en tehlikeli ülkeler kategorisine koydu. Bu yüzden Lübnan’ın daima yanında duran kardeş ülkeden talepte bulunma noktasında vicdanım rahat.” dedi.

Selam, yaptığı açıklamanın Kuveyt Meclisi tarafından kabul görmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Kuveyt’in silo inşası için verdiği söz

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de meydana gelen patlama, 235’ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin de yerinden olmasına neden olmuştu. Patlama sonucu ülkenin gıda güvenliği için kritik öneme sahip 120 bin ton tahıl depolama kapasitesine sahip Beyrut Silosu da tamamen yıkılmıştı.

Dönemin Kuveyt Büyükelçisi Abdullah el-Kenani, 28 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamada, kardeş Lübnan için stratejik buğday depolamasını sağlayan silonun yeniden inşa edileceğini ve bu vesileyle Lübnan’a en iyi yardımın sağlanacağını belirtmişti.