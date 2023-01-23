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Lübnan'da Beyrut Limanı patlaması soruşturması yeniden başlatıldı

Lübnan'daki Beyrut Limanı patlaması soruşturmasının 13 ayın ardından yeniden başlatıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:25
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Lübnan'da Beyrut Limanı patlaması soruşturması yeniden başlatıldı

Lübnan'da Beyrut Limanı patlaması soruşturması yeniden başlatıldı
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Lübnan basınında yer alan haberlere göre soruşturmayı yürüten Yargıç Tarık Bitar, hakkındaki şikayetlerin ardından ara vermek zorunda kaldığı soruşturmaya 13 ay sonra yeniden başladı.

Soruşturma kapsamında, daha önce tutuklu olan 5 kişinin serbest bırakılması kararı veren Bitar'ın, Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürü General Abbas İbrahim'in de aralarında bulunduğu 8 kişiyi iddianameye dahil ettiği kaydedildi.

Haberde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 5 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği ifade edildi.

Yargıç Bitar, Aralık 2021'de, kendisi hakkında açılan soruşturma ve görevden alınma şikayetleri nedeniyle liman patlaması soruşturmasına ara vermek zorunda kalmıştı.

Söz konusu süre zarfında hakkındaki şikayetlerin üzerinden yasal sürenin geçmesi ve herhangi bir sonuca varılmaması üzerine Bitar'ın bugün yeniden soruşturmaya başladığı belirtildi.

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, Aralık 2021'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Temyiz Mahkemesi de, söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya almıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

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