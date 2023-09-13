Lübnan’daki Filistin mülteci kampında çatışma: 6 ölü, 20 yaralı

Lübnan’daki Filistin mülteci kampında El Fetih hareketi ile radikal gruplar arasında patlak veren şiddetli çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında çatışma: 6 ölü, 20 yaralı

Lübnan’daki en büyük Filistin mülteci kampı Ain Al Hilweh kampında, El Fetih hareketi ile radikal gruplar arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Roket atar ve makineli tüfekler gibi ağır silahların kullanıldığı çatışmada, 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kampta 7 Eylül’den bu yana aralıklarla devam eden çatışmalarda, bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 120’den fazla kişi de yaralandı.

TARAFLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA İLK OLARAK TEMMUZDA BAŞLAMIŞTI

Taraflar arasındaki çatışmalar ilk olarak 29 Temmuz’da kamptaki radikal bir grubun liderine düzenlenen başarısız suikast girişiminin ardından başlamış, çatışmalarda El Fetih hareketinin komutanlarından Ebu Eşref El Armuşi ve 4 arkadaşı da dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampında yaklaşık 400 bin mülteci yaşıyor. Ain Al Hilweh mülteci kampında ise 54 binden fazla kayıtlı Filistinli bulunuyor.

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