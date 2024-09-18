Lübnan'dan İsrail'in saldırısına cevap: Düzenlenen saldırı savaş suçudur

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın egemenliğine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti.

Hachem, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak gerçekleştirdiği saldırının bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

BM Genel Kurulu'nda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuşan Hachem, İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırılarının yanı sıra sertleşen söylemlerine de dikkat çekti.

Hachem, İsrail'in uluslararası hukuku, BM kararlarını ve insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Hachem, İsrail'in bugün düzenlediği "siber saldırının" binlerce kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açtığını ifade ederek, "Bu saldırı savaş suçudur" dedi.

Saldırının ciddi sonuçlar doğurduğunu ve bölgede çatışma ve panik halini tetiklediğini söyledi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani de İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik "saldırı ve terör faaliyetlerinin" binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

İsrail'in Hizbullah’a yönelik çağrı cihazı saldırısıyla ilgili olası senaryolar neler? Nasıl çalışır? Neden patlar? İşte tüm detaylar...

Siber saldırının ardından Hizbullah'tan ilk açıklama: İsrail hak ettiği cezayı alacak

İravani, "Bu sabotaj ve terör faaliyetini en güçlü şekilde kınıyoruz." diyerek, İsrail'in suçlarının hesabını vermesi gerektiğini vurguladı. İravani, "Uluslararası toplumun bu savaş makinesini durdurmak için daha kaç kadın ve çocuğun ölmesi gerekiyor?" diye sordu.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, yaptığı açıklamada, Lübnan'da birçok çağrı cihazının patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığını bildirdi. Emani'nin tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.