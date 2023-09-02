Lübnan’dan yasakladığı Barbie filmine onay

Lübnan’da daha önce yasaklanan Barbie filminin vizyona gireceği açıklandı.

KAYNAK: İHA
Lübnan’dan yasakladığı Barbie filmine onay

Lübnan Genel Güvenliği Ajansı bugün yaptığı açıklamada, daha önce yasaklanan Barbie filminin sinemalarda gösterime girmesine onay verdiğini duyurdu. Söz konusu onayın sadece 13 yaş ve üstündeki kişiler için geçerli olduğu açıklandı.

Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Barbie filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurmuştu. Açıklamada, filmin "eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiği" ve aile biriminin önemini azaltarak "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği" ifade edilmişti.

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