Lucescu Beşiktaş'a yenilince sapıttı. Sinirden bütün Afrika ülkerini saymaya başladı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Lucescu kaybedince kendinden geçti. Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzeten Dinamo Kiev'in deneyimli hocası Siyah Beyazlı taraftarları çıldırttı.

Lucescu Beşiktaş'a yenilince sapıttı. Sinirden bütün Afrika ülkerini saymaya başladı

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Bükreş'te Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etmesinin ardından Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzeten sözleri tepki topladı.

Beşiktaş'ta oynayan Afrikalı futbolcuları işaret eden Lucescu, "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar" dedi.

HAKEMİ DE ELEŞTİRDİ

Hakemleri eleştiren Lucescu, "Hakemlere karşı bir tutumum olduğunu söyleyeceksiniz ama iptal olan golümüzde çizgiyi televizyondan gördüm. Oyuncumuz ofsaytta değildi. Beşiktaş'a verilen penaltıyı da sağduyulu bir hakem vermez. Bir takımla alay edemezsiniz. Bu kararlar bana biraz abartılı geldi. Ancak Avrupa kupalarında da en çok gol yiyen takımız sanırım" ifadelerini kullandı.

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