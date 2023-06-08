Lucescu Fenerbahçe için Ronaldo'yu sildi

Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülen Mircea Lucescu'nun Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın yaptığı çok cazip bir teklifi reddettiği iddia edildi.

Lucescu Fenerbahçe için Ronaldo'yu sildi

Editör: Hamza Özalkuş
Fenerbahçe'nin yeni sezon için Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile anlaştığı iddia edilmişti.

Hatta Lucescu'nun yanında Volkan Demirel'in de görev alacağı belirtilmişti.

Dinamo Kiev'den ayrılma kararı aldığı bildirilen Lucescu ile ilgili Rumen basınından Digisport'ta çok çarpıcı bir haber yer aldı.

Buna göre Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Lucescu'ya çok cazip bir teklifte bulundu. Rumen teknik adamın bu teklifi hava koşulları nedeniyle reddettiği iddia edildi.

Haberde Mircea Lucescu'nun Al Nassr'ı reddetmesinin asıl nedeni olarak Fenerbahçe'nin teklifi gösterildi. Gazete, 11 Haziran günü oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından Jorge Jesus'un görevden alınmasının beklendiğini de vurguladı.

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