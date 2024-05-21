Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş, yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Teknik direktör adaylarından birisi de Razvan Lucescu'ydu.

Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon PAOK ile şampiyonluğa uzanan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yanıtladı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Rumen basınından Digi Sport'a açıklamalar yapan Razvan Lucescu, kendisine sorulan Beşiktaş sorusunu, "Bilmiyorum. Kontratım var. Dolayısıyla şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Beni almak isteyenin başkanla konuşması gerekiyor" şeklinde yanıtladı.

SERBEST KALMA BEDELİNİ AÇIKLADI

Diğer taraftan Lucescu, PAOK ile sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ile ilgili de konuştu.

Hakkında çıkan serbest kalma bedelinin 7 milyon euro olduğu şeklindeki haberleri yalanyan Lucescu, serbest kalma bedelinin Avrupa kulüpleri için 2, diğer kıta kulüpleri için 4 milyon euro olduğunu ifade etti.

PAOK İLE 4 KUPA KALDIRDI

3 yıldır PAOK'un başında olan 55 yaşındaki teknik adam, Yunanistan temsilcisi ile 2 lig, 2 de Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.