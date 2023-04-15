Luis Nani yıllar sonra konuştu. Transfer olduğu dönemi anlattı

2015-2016 sezonunun yaz transfer döneminde Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro karşılığında transfer olan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Luis Nani, FB TV'ye konuştu.

"FENERBAHÇE BENİM İÇİN HER ZAMAN ÖZEL"

Kariyerine Avustralya'da devam eden Nani, İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Nani "Fenerbahçe Stadyumu'na gelmek, evime dönmek çok büyük bir mutluluk. Fenerbahçe benim için her zaman özel. Havalimanında taraftarların beni karşılamasını hiçbir zaman unutmuyorum. Benim için çok özel anlardı. Zaten bir oyuncu, böyle karşılandığı zaman, çok iyi karşılık vermek ister. Ben de bunu yapmaya çalıştım" dedi.

"ŞAMPİYONLUK MÜMKÜN"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası hakkında konuşan Luis Nani "Şu an için her şey mümkün. Fenerbahçe harika oyunculardan kurulu bir takım. Aynı zamanda harika bir teknik adama sahip. Türkiye ligi, çok rekabetçi bir lig. Şu anda Galatasaray iyi gidiyor. Bu akşam oynayacağımız maçı şüphemiz kazanmak durumundayız onların üzerindeki baskıyı arttırmak için. Başarı, şampiyonluk mümkün Fenerbahçe için. Ama bunun için istikrarlı bir şekilde devam etmek gerekiyor. Fenerbahçe, istikrarlı bir şekilde devam ederse şampiyonluk şansı fazlasıyla yüksek" ifadelerine yer verdi.