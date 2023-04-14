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Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış: Bu ne ahlaksızca tutum?

Kayserispor başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:44
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Ali Çamlı'dan F.Bahçe'ye sert çıkış

Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış: Bu ne ahlaksızca tutum?
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Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Galatasaray'ın konuğu oluyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor'un maç öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait olduğu otelde konakladığını belirtmiş ve konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

"BU NE AHLAKSIZCA TUTUM?"
Konuyla ilgili olarak Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan açıklama geldi. Çamlı "Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum? Kafasının arkasında bu tür şeyler olanlar ancak bunu düşünebilir. Biz
namusuyla yaşayan insanlarız. Duyunca sinirlendim. Bu kadarı yeter. Konuşursam ağır konuşurum." dedi.

PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından atılan paylaşımın altıncısında "Yukatel Kayserispor’un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek’in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" cümlelerine yer verilmişti

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