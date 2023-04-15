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Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ankaragücü maçı öncesi kararını verdi. 11'ler belli oldu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 06:40
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Fenerbahçe Ankaragücü ilk 11'leri belli oldu

Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk 11 için kararını verdi. Portekizli hocanın Arda, Rossi ve Zajc'ı ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu kadro ile çıkması bekleniyor:

İrfan Can, Osayi Samuel, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Arao, Rossi, Zajc, Valencia, Pedro.

Ankaragücü'nün muhtemel 11'i ise şöyle:

Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe.

 

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