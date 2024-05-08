Lüks araç hurdaya döndü

Kaynak: İHA
Lüks araç hurdaya döndü
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks bir otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı, kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. yönetimindeki 06 YU 320 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme başlatırken, trafik akışını kontrol altına aldı. Kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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