Lüks aracıyla şov yapmak istedi takla atıp camdan fırladı canından oluyordu

Kuveyt'te cipiyle şov yapmaya çalışan bir kişi, kontrolü kaybederek takla atan aracın içinden havaya fırlayıp yere çakıldı. Kaza anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Araç takla atarken sürücünün havada süzülüp yere düşmesi, görenlerde şaşkınlık yarattı. Kazada sürücüye ve çevredeki insanlara zarar gelmediği öğrenildi. Ancak araç, takla atıp kağıt gibi ezildi. Bu tür tehlikeli ve dikkatsizce yapılan şov girişimleri, genellikle ciddi kazalarla sonuçlanabiliyor.
01 Nisan 2024 Pazartesi