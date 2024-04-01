Lüks aracıyla şov yapmak istedi takla atıp camdan fırladı canından oluyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Lüks aracıyla şov yapmak istedi takla atıp camdan fırladı canından oluyordu
Kuveyt'te sahilde cipiyle şov yapmaya çalışırken kaza yapan yaptı. Araç takla atıp kağıt gibi ezilirken, sürücü de havaya fırlayıp yere çakıldı.

Kuveyt'te cipiyle şov yapmaya çalışan bir kişi, kontrolü kaybederek takla atan aracın içinden havaya fırlayıp yere çakıldı. Kaza anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Araç takla atarken sürücünün havada süzülüp yere düşmesi, görenlerde şaşkınlık yarattı. Kazada sürücüye ve çevredeki insanlara zarar gelmediği öğrenildi. Ancak araç, takla atıp kağıt gibi ezildi. Bu tür tehlikeli ve dikkatsizce yapılan şov girişimleri, genellikle ciddi kazalarla sonuçlanabiliyor.

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