Lüks düşkünü ünlü şarkıcı maç izlerken bu kez şaşırttı. Instagram’dan video yayınlamak zorunda kaldı

Salon koltuklarını kaplayan örtülerle dikkatleri üzerine çeken Akalın, geçtiğimiz haftalarda vücut şekillendirme işlemiyle 6 kilo yağ kaybettiğini duyurmuş ve toplamda 11 kilo vererek fit bir görünüme kavuşmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündemde yer alan Akalın, evinin salonunu gösterdiği bir paylaşımla yine konuşulmaya başlandı.

Salonunun fotoğrafını paylaşan Akalın'ın, koltuk örtülerine gelen yorumlar üzerine verdiği yanıt, onun Anadolu kadını kimliğiyle örtülerin önemini vurgulaması oldu.

Takipçilerinin “Ne o, koltuk örtüleri?” şeklindeki sorularına, “Ben Anadolu kadınıyım. Örtü candır. Ya koltuklara dondurma dökülürse.” diyerek cevap verdi ve pratik zekasını sergiledi.

DEMET AKALIN NEDİR?

Demet Akalın, Türk pop müziğinin renkli ve başarılı isimlerinden biri olarak bilinir. 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğan Akalın, müzik ve moda dünyasında önemli bir yer edinmişti.

Lise eğitimini Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamlayan Akalın, annesinin yönlendirmesiyle mankenlik kariyerine adım atmış ve Neşe Erberk'in ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştı.

1990'da Miss Globe yarışmasında Türkiye ikinci güzeli seçilen Akalın, mankenlik kariyerine devam ederken aynı zamanda gazinolarda sahne almaya başlamış ve müzik çalışmalarına ağırlık vermişti.

1996 yılında ilk stüdyo albümü "Sebebim" ile müzik dünyasına giriş yapan Akalın, bu albümün ardından müzik kariyerine bir süre ara vermiş, daha sonra 2003 yılında "Unuttum" albümü ile geri dönmüştü.

"Banane" (2004), "Kusursuz 19" (2006) ve "Dans Et" (2008) gibi albümleriyle popülerliğini artıran Akalın, "Afedersin", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Tatil", "Mucize", "Bebek" ve "Toz Pembe" gibi hit şarkılarla listelerde üst sıralara yükselmişti.

2010'lu yıllarda da "Pırlanta" (2015) ve "Ateş" (2019) gibi albümleriyle başarısını sürdüren Akalın, "Evli, Mutlu, Çocuklu", "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "Türkan", "İlahi Adalet", "Ders Olsun", "Hayalet" ve "Nazar" gibi şarkılarıyla da tanınmakta.

Akalın, magazinsel kişiliği ve Hande Yener ile olan sözlü tartışmalarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

Özel hayatında üç kez evlenmiş ve bu evliliklerden bir kızı olan Akalın, müzik ve eğlence dünyasında etkinliğini sürdürmekte.