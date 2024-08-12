Lüks mekanda şok olay. Ünlü holdingin sahibi darp edildi

Roman mağazalarının sahibi iş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy, 6 Temmuz'da Beşiktaş'taki lüks mekan Boaz'a 10 kişilik arkadaş grubuyla giriş yaptı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Mekanın girişinde bulunan kulaklıklı bir çalışan, Toplusoy'a "Sakin eğlenin" uyarısında bulundu. Gece ilerledikçe, DJ kabinine yakın bir noktada eğlenen Toplusoy'un yanına gelen bir diğer mekan çalışanı, "Az önce seni uyarmadım mı? S...in gidin buradan" diyerek hakaretler savurmaya başladı.

ALDIĞI DARBELER SONUCU BAYILDI

Bu durum sonrası ikili arasında arbede başladı. İddiaya göre, mekan çalışanları, Toplusoy'un arkadaşlarını tutarak müdahalelerine izin vermedi. Güvenlik görevlisi D.K., Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bayılan genç adam, kendine geldiğinde arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü.

7 YIL HAPİS TALEBİ

Hastanede tedavi altına alınan Toplusoy'un yüzünde üç kemik kırığı tespit edildi. Dört gün süren tedavinin ardından, güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan D.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

GÜVENLİK TOPLUSOY’UN KADINLARI TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Gözaltındaki güvenlik görevlisi D.K., Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini öne sürdü. Kendisinin bu durumu uyarmak için yanına gittiğini, ancak Toplusoy'un kendisine yumruk attığını ve buna karşılık verdiğini belirtti.