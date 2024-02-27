Lüks motosiklet hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde 31 AJD 465 plakalı motosikletiyle seyir hâlinde olan Ersin Ö.'ye yol ayrımına geldiği sırada, sol şeridinde ilerleyen Ömer Y.’nin idaresindeki 16 J 0951 plakalı hafif ticarî araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve AVM’nin otoparkındaki demir korkuluklara çarpan motosikletli yerde kalırken, lüks motosiklet hurdaya döndü.
Kazada motosiklet sürücüsü şans eseri hafif yaralandı. Polisin kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.