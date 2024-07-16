Lüks otelde 6 turistin cesedine ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lüks otelde 6 turistin cesedine ulaşıldı

Tayland'da lüks bir otelde 6 turistin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Lüks otelde 6 turistin cesedine ulaşıldı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir lüks bir otelde Vietnam vatandaşı olduğu öğrenilen 6 kişi ölü olarak bulundu.


Başkent Bangkok'un Pathum Wan bölgesinde yer alan Grand Hyatt Erawan Otel'de öğle saatlerinde 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yapılan ilk incelemeler sonucunda grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.


Grubun otele 7 kişilik rezervasyon yaptırdıkları öğrenilirken, polis soruşturmayı kayıp diğer kişi üzerine yoğunlaştırdı. Otel odasında yapılan incelemelerde masalarda kahve ve çay bardakları bulunurken, herhangi bir kavga veya darp bulgusuna rastlanmadı.

3'Ü ERKEK 3'Ü KADIN


Tayland Polis Şefi Thiti Sangsawang olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, otel odasında temizlik görevlileri tarafından ölü olarak bulunan 3 kadın ve 3 erkeğin Vietnam vatandaşı olduğunu doğrularken, cesetlerde herhangi bir fiziki darbe izine rastlanmadığını belirtti.

Olayda hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin Vietnam ve ABD çifte vatandaşı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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