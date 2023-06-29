Lüks otellerin günlük havuz ücreti vatandaşı çıldırttı

Ege ve Akdeniz kıyılarına tatil için gidenler sebebiyle bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Tatile gidemeyip İstanbul’da kalanlar sıcak havalarda serinlemek için günlük yararlanabilecekleri açık havuzları tercih ediyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Özge Esen'in haberine göre; Lüks otellerde fiyatlar hafta içi ve hafta sonu olarak değişmekle beraber çoğu otel bayramda hafta sonu fiyatını baz alıyor. Fiyat aldığımız otellerin en pahalısı Çırağan Palace Kempinski oldu. Tek kişi için 295 Euro istenirken bu ücrete öğle yemeği de dahil olarak tanımlandı.

HAFTA SONU FİYAT FARKI VAR

Boğaz manzaralı en ünlü otellerden biri olan Four Seasons ise havuz kullanımı için hafta içi kişi başı 2 bin 100 TL, hafta sonu 2 bin 850 TL fiyat belirlendi. Beşiktaş’ta bulunun Swiss Otel The Bosphorus’un havuzunda bir gün geçirmek isterseniz bir kişi için fiyat hafta içi ve hafta sonu değişkenlik gösteriyor. Hafta içi kişi başı 2 bin 250 TL, hafta sonu ise 2 bin 700 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyata sadece havuz kullanımı dahil. Eğer otelde farklı bir harcama yaparsanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Bayram döneminde ise hafta sonu fiyatı dikkate alınıyor.

750 TL’YE DE KULLANIM ALANI VAR

Yine Beşiktaş’taki Conrad’da tek kişilik havuz kullanımının bedeli hafta içi 1.350 TL olurken iki kişilik fiyat ise 2 bin 350 TL. Hafta sonu ise bu fiyatlar tek kişi için 2 bin TL iken iki kişi için 3 bin 500 TL oluyor. Harbiye’deki Hilton İstanbul Bosphorus ise bayram döneminde hafta sonu fiyatını geçerli sunan otellerden. Bayram döneminde tek kişi için hafta sonu fiyatı olan 2 bin 200 TL, iki kişi için de 4 bin TL isteniyor. Bayramdan sonra ise hafta içi 1.500 TL talep ediliyor. Crowne Plaza Florya’da hafta içi 900 TL, hafta sonu ve tatil dönemlerinde 1.200 TL fiyat belirlenmiş durumda. Eğer nakit ödeme yapılırsa bu fiyatlar 750 TL ve 950 TL olarak değişiyor. Fiyatlar sadece havuz kullanımı için geçerli.