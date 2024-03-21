Lüks spor arabanın üzerine çıkıp dans etti. Ne cam kaldı ne de tavan. Sosyal medya yıkıldı

TikTok'ta yayınlanan bir video, bir kadının lüks spor otomobilin üstüne çıkıp dans ettiği anları gösteriyor ve bu görüntüler hızla popülerlik kazandı.

Dans sırasında, otomobilin ön camının parçalandığı ve tavanının içeriye doğru çöktüğü fark edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, bu olayı geniş çapta yorumladılar.

Birçok kişi, “Bu kadar pahalı bir otomobilin camının bu kadar kolay kırılması şaşırtıcı” şeklinde görüş belirtti.

Diğer bir yorumda ise, “Eğer bu kadar küçük bir taş bile camı bu kadar kolay dağıtabiliyorsa, yolda başına neler gelebilir ki?” ifadeleri kullanıldı.