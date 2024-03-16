Otoparkta oynamaya başladı. Herkes nedenini merak etti. Bakın niçin oynamış

Gizem Ertürk
Otoparkta oynamaya başladı. Herkes nedenini merak etti. Bakın niçin oynamış
Bir kadının yeni işe alındığını öğrenmesinin ardından yaşadığı mutluluk anı, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadının coşkulu kutlaması, yeni patronu tarafından fark edilip sosyal medyada paylaşıldığında, görüntüler hızla yayılarak viral oldu.

İş görüşmesi sonrası iş teklifini kabul ettiğini öğrenen kadın, otoparkta sevincini doyasıya yaşarken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Patronunun sosyal medya üzerinden paylaştığı bu sevinç dolu anlar, milyonlarca kez izlendi.

Instagram’da, patron Dakara Spence’in paylaştığı videoya, “Bu genç bayanı işe aldım ve işte onun tepkisi bu oldu” şeklinde bir not düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, bu özel anları coşkuyla yorumladılar.

Bir kullanıcı, “Onu işe aldığın için pişman olmayacaksın, işine aşık olacak ve tutkuyla çalışacak” şeklinde bir yorum yaptı.

Diğer bir kullanıcı ise, “Bu fırsatı ona sunduğun ve onu mutlu ettiğin için teşekkürler” ifadesini kullandı.

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