Lüks villada dehşet. Alevler içinde kendini sokağa attı. Bodrum katında ceset bulundu

Bursa'nın İnkaya Mahallesi sahipleri yurt dışında yaşayan villada bahçıvanlık yapan Ali Vurgun, binaya girdiğinde bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamadan sonra villanın bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldığı belirtildi.

Kıyafetleri tutuşan Ali Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen bir kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi.

Yaralanan bahçıvan Vurgun, ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

BODRUMDA BULUNAN CESET YANGINDAN ÖNCE Mİ ÖLDÜ SONRA MI?

Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset çıktı.

Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen ceset, DNA testi ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tedavisi süren Vurgun'un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş'ye (52) ait olduğunu söylediği aktarıldı.

Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü belirlenmeye çalışılıyor.

Ayrıca patlamanın nedenine ilişkin de polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.

Güvenlik kamerasının kayıtlarında, patlamanın ardından villadan duman yükseldiği, bahçıvanın alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı, giysilerini çıkarmasının ardından ambulansa alındığı görüldü.