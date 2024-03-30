Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa...

Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa...
Kaynak: İHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir Tesla marka elektrikli otomobil alev alev yandı.
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Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa... 1

Sürücü, son anda yol kenarına çekip otomobili terk etti. Kısa süre içinde otomobil küle döndü.

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Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa... 2

Olay, Gemlik ilçesi Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.

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Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa... 3

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

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Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa... 4

Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü.

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Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa... 5

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yanan otomobil kısa sürede söndürüldü.

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Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa... 6

Yangında can kaybı olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

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