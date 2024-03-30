Tesla alev alev yandı. Saniyeler içinde küle döndü. Yer: Bursa...

Sürücü, son anda yol kenarına çekip otomobili terk etti. Kısa süre içinde otomobil küle döndü.
Olay, Gemlik ilçesi Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yanan otomobil kısa sürede söndürüldü.
Yangında can kaybı olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.