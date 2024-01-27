Lüks villada kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 2 katlı villada iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

2 KİLO 805 GRAM ESRAR 104 KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri adrese düzenlediği baskında 2 kilo 805 gram esrar, 104 kenevir, 2 hassas terazi, 24 LED aydınlatma ışığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirildi, Operasyon sonrası N.A., B.O. ve H.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve B.O., tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.