Lüks villada kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Lüks villada kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekipleri uyuşturucu yetiştirdikleri ihbarıyla 2 katlı bir villaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilo 805 gram esrar ile saksılarda ekili 104 kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 2 katlı villada iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

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2 KİLO 805 GRAM ESRAR 104 KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri adrese düzenlediği baskında 2 kilo 805 gram esrar, 104 kenevir, 2 hassas terazi, 24 LED aydınlatma ışığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirildi, Operasyon sonrası N.A., B.O. ve H.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve B.O., tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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