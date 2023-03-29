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Lüleburgaz'da caz resitali

Caz müziğinin usta isimleri, 'Lüleburcaz Konserleri' kapsamında Lüleburgaz’a geldi. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde (LYSA) gerçekleştirilen konserde sanatseverler caz ritimleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:01
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Lüleburgaz'da caz resitali

Lüleburgaz'da caz resitali
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ANKA'da yer alan habere göre, Lüleburgaz Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı Lüleburcaz Konserleri’nin ikincisi, dün akşam LYSA’da gerçekleştirildi. LYSA Cahit Irgat Salonu’nda gerçekleştirilen konserde cazın ustaları sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izlemeye gelenler arasında Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de yer aldı. Büyük ilgi gören konserde piyanoda Evrim Demirel, kontrbasta Kağan Yıldız, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Bulut Gülen yer alırken, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli müzisyenlerden Berke Özgümüş ve Ece Göksu da konuk sanatçı olarak sahne aldı.

BİLİM VE SANAT VURGUSU
Konserin sonunda sahneye çıkan Başkan Gerenli, sanatçılara yaşattıkları unutulmaz gece için teşekkür etti. Gerenli, kentlerin bilim ve sanatın ışığında ilerlemesiyle aydınlık yarınlara ulaşabileceğine vurgu yaparak, “Her şeyin sevgiyle başladığı, bilim ve sanatın ışığında ilerleyen kent Lüleburgazımızda, bize bu unutulmaz geceyi yaşatan sanatçılarımıza ve sanatseverlerimize teşekkür ederim” dedi.

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