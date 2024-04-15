Lunaparkta korkunç anlar: Güvenlik kemeri açılan çocuk düştü

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir lunaparkta yaşanan olay, cep telefonuyla kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Dün Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparka gelen bir aile, çocuklarını eğlendirmek için salıncağa bindirdi. Ancak salıncakta oynayan kız çocuğunun babası tarafından halatı çekilip trambolinden zıpladığı sırada güvenlik kemerinin aniden açılması sonucu düştü. Olayda yaralanan olmazken, çocuğun düşme anı lunaparkın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.