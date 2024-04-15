Güneşin etrafında oluşan hale görenleri büyüledi

Yüksekova ilçesinde, yerel halkı büyüleyen bir doğa olayı yaşandı. Pazar günü, 'güneş halesi' veya '22 derecelik hale' olarak bilinen gökkuşağı renklerindeki halka şeklindeki optik fenomen, gökyüzünde belirdi. Yüksekova'nın sakinleri, güneşin etrafında oluşan bu görkemli haleyi hayranlıkla izledi. Muhteşem bir görüntüye sahip olan güneş halesi, bir saat kadar süren gösterisinin ardından kendiliğinden kayboldu. Bazı vatandaşlar ise bu olağanüstü manzarayı kaydetmek için cep telefonlarıyla güneş halesini fotoğrafladı. Bu nadir doğa olayı, ilçe sakinlerinin büyük ilgisini çekti ve birçok kişi tarafından görüntülendi.