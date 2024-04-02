Lütfü Savaş, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını duyurdu: Bir tek oyun bile takipçisi olacağız

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP’nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı.

Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını açıkladı.

“HATAY HALKININ SEÇİM İRADESİNİ KESİNLİKLE GASP ETTİRMEYECEĞİZ”

Savaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, Hatay halkının seçim iradesini kesinlikle gasp ettirmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazımızı, 2 Nisan saat 10.00'da Antakya İlçe Seçim Kuruluna, daha sonra diğer ilçe seçim kurullarına yapacağız. Hukukçularımız dün geceden itibaren, seçimlere ilişkin ıslak imzalar, oy sayım cetvelleri, oy sonuç tutanakları ile YSK verilerine dair birçok konu üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız.

“BİR TEK OYUN BİLE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Tüm süreçte yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökçe Göken ve Murat Bakan, milletvekillerimiz Nurhayat Ataca Kayış, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ile geçmiş dönem milletvekillerimiz Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, İl Başkanımız Sayın Hakan Tiryaki ve parti örgütümüze, hemşehrilerime, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Bundan sonraki her aşamada sizleri bilgilendireceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunarım"

SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvime göre ilgili kurulların, seçim sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazları 2 gün için karara bağlaması şart.

Karar başvurucuyu tatmin etmezse İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı da var.

5 Nisan günü saat 17'ye kadar yapılabilecek başvurular, İl Seçim kurulu tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanmış olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreciyse 10 Nisan'da başlayacak.

3 gün içinde açıklanacak kararın ardından Başvurucuların Olağanüstü itirazları ise 14 Nisan'da alınacak.