Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı

Lütfü Türkkan’dan dikkat çeken paylaşım geldi. Türkkan, “Geçmiş zaman olur ki... Fındıkzade... Babamın camcı dükkanının önünde” diyerek Prof. Dr. Caner Taslaman’la olan çocukluk resmini ortaya çıkardı.

Gün olmuyor ki ünlü isimlerin çocuk resimleri ortaya çıkmasın.

Son paylaşım Lütfü Türkkan’dan geldi.

Çocukluk resimlerini paylaşan Lütfü Türkkan’ın ortaya çıkardığı resim kısa zaman beğeni rekoru kırdı.

Prof. Dr. Caner Taslaman’la olan çocukluk resimlerini Lütfü Türkkan paylaştı.

Lütfü Türkkan, paylaşıma şu notu düştü:

“Geçmiş zaman olur ki... Fındıkzade... Babamın camcı dükkanının önünde. Sağ yanımda şimdinin önemli bilim adamı Prof Caner Taslaman, sol yanımda kuzenim Nihat Türkkan…”

Kısa zamanda paylaşıma birçok kişi yorum yaptı.

Taslaman ise Türkkan’ın paylaşımını alıntı yaparak şunları yazdı:

“Ah ah! O camcı dükkanının orada çalışanların bende çok hatırası var.”

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