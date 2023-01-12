12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Maaş zamları yasalaştı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin düzenleme yasalaştı. İşverenlere asgari ücret desteği 400 liraya çıkartıldı. En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 02:29
Takip Et

Maaş zamları yasalaştı

Maaş zamları yasalaştı
+
Aa
-

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme, Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak.

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıldı.

Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.

Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
5
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
6
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿FTX'in iflas duruşması görüldü: 5 milyar dolarlık varlık kurtarıldı
﻿FTX'in iflas duruşması görüldü: 5 milyar dolarlık varlık kurtarıldı
﻿FTX'in iflas duruşması görüldü: 5 milyar dolarlık varlık kurtarıldı
﻿Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu
﻿Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu
﻿Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu
﻿Maaş zamları yasalaştı
﻿Maaş zamları yasalaştı
﻿Maaş zamları yasalaştı
﻿İngiltere ve Japonya'dan savunma anlaşması
﻿İngiltere ve Japonya'dan savunma anlaşması
﻿İngiltere ve Japonya'dan savunma anlaşması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.