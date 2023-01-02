EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi

Milli Gâzete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklaması yapması sonrasında alınacak emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir tartışma başladı.

"EYT’liler maaşınızın yüzde 40’ı gitti..." yazısında Karar gazetesi yazarı ve ekonomist İbrahim Kahveci, "2021 yılında ortalama 5.000 lira emekli maaşı alanlar 2022 yılı ikinci yarısında yüzde 78,6 zamla beraber 8.930 lira emekli maaşı aldılar. Ama durum EYT’liler için böyle olmadı. Bunu kendi özel maaşım üzerinden daha önce birkaç kez yazmıştım. 2021 ikinci yarısında emekli olma durumumda yaklaşık 7.700 civarı emekli maaşım olacaktı. Ve geçen yıl tüm emeklilere yapılan yüzde 78,6 zam ile benim de emekli maaşım 13.750 liraya çıkacaktı" dedi.

İşte İbrahim Kahveci'nin yazısı şu şekilde:

"EYT konusu en fazla zorlandığım konu. Bu meselede verilen cevapların düzeyi gerçekten çok düşük. Tekrar edeyim: EYT’ye karşıyım ama sistemin düzeltilmesi şartı ile... Aksi halde EYT bir zorunluluktur.

Hatta mecburiyettir.

Ama bugün konuyu genel tartışmak yerine özel bir meseleden gideceğim.

SGK sitesinde yer alan bilgilere göre en düşük emekli aylığı 2021 ikinci yarısında 2.523,4 liraydı. Bu ücrete 2022 başında yüzde 25,5 ve 2022 Temmuz ayında da yüzde 42,4 zam yapıldı.

Böylece en düşük emekli aylığına 2022 toplamında yüzde 78,6 zam yapılmış oldu.

Hatta tüm emekli maaşlarına bu zam oranının uygulandığını görüyoruz. Yani 2022 öncesi emekli olanların emekli maaşları 2022 yılında yüzde 78,6 oranında artırıldı.

"FARK YÜZDE 40"

Şöyle söyleyelim: 2021 yılında ortalama 5.000 lira emekli maaşı alanlar 2022 yılı ikinci yarısında yüzde 78,6 zamla beraber 8.930 lira emekli maaşı aldılar.

Ama durum EYT’liler için böyle olmadı. Bunu kendi özel maaşım üzerinden daha önce birkaç kez yazmıştım. 2021 ikinci yarısında emekli olma durumumda yaklaşık 7.700 civarı emekli maaşım olacaktı. Ve geçen yıl tüm emeklilere yapılan yüzde 78,6 zam ile benim de emekli maaşım 13.750 liraya çıkacaktı.

Oysa EYT yüzünden ne oldu biliyor musunuz? 2022 yılı ikinci yarısında emekli olsam sadece 9.800 lira emekli maaşı alacaktım. Ve ömrü hayatım boyunca emekli maaşım 13.750 lira yerine 9.800 liradan enflasyon zamları ile artacak.

Yani diyelim ki şu anda EYT ile emekli oldum (2022 maaş düzeyi ile). Yeni yıl enflasyon zammı olarak 9800 lira üzerinden zam alacaktım.

Bunu bir kaç uzmana da sordum: Herkes hayret ederek “maalesef doğru” dedi.

Durdum ve başkalarına da sordum: 2021 yılında emekli olsalardı ne alacaklardı... Ve üstüne 2022 yılı yüzde 78,6 zammı ekleyerek şimdi ne alacaklarını sorduğumda arada yüzde 40’ı aşan bir fark olduğu ortaya çıktı."