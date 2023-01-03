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EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

EYT ilgili yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 21:08
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Meclis'e EYT düzenlemesinin geleceği tarih belli oldu

EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
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AKP grubundan kaynaklar EYT ile ilgili yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye getirileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AKP grubuna gönderdi. TBMM’de, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı.

Taslak metnin bugün yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve ‘torba teklif’ olarak Meclis Başkanlığı’na sunulacağı belirtildi.

EYT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS’E GELİYOR

Öte yandan, AKP grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, “Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler” denildi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

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albatros
3.01.2023 21:32
9 eylül 1999 işe giren 8 eylül 1999 da işe girenden erkeklerde 17 yıl kadınlarda 12 yıl daha fazla çalışacak 1 gün için 17 yıl adalete bak ne güzel iş  
 
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