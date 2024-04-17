Maaşını taşımak isteyen emeklilere faiz engeli. Promosyon farkı kursakta kaldı

Bankalar, emekli promosyonlarını arttırırken, daha yüksek promosyon veren bankalara geçmek isteyen emeklilerin önüne kredi engeli çıkarılıyor.

Bankaların yapmış olduğu hukuksuzluğa ilişkin konuşan TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez “Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? Yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda" diye konuştu.

Emeklilerin hesaplarını başka bankaya taşımak için taahüt süresini doldurma zorunda olmadıklarının altını çizen Ölmez, iade etmek zorunda olduğu tutarın, doldurmadığı süreye karşılık gelen promosyon ücreti olduğunu belirtti.

Ölmez, bankada kaldığı süre zarfı için de emeklinin aldığı promosyonun 36'ya bölünüp 10 ile çarpıldığında emeklinin hakkettiği paranın ortaya çıktığını belirtirken, hak edilen paradan alınan promosyon düşünce bankaya geri ödenmesi gereken paranın ortaya çıktığını açıkladı.

“İADE EDİLMEYEN TUTARA DA FAİZ UYGULANIR MI?”

Bankaların iade edilmeyen tutar için de faiz istediğini hatırlatan Ölmez, "Banka burada sen bu parayı faizsiz kullandın deyip benden tüketici kredisi faizi alıyor. Bunu hukukumuz da haklı gördü. Fakat uygulanan faiz bugünkü tüketici kredisi faizi. Yani yüzde 6 lar. Promosyonun önemli bir kısmını faiz olarak ödüyorsunuz" dedi.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşı promosyonu, 2017 yılında SGK’nın kamu bankalarına ek olarak 18 özel bankayla anlaşma sağlaması ile emeklilere ödenmeye başlanan ve güncel olarak kamudan ya da özel kurumlardan emeklilik hakkı elde etmiş ve aylığı bağlanmış olan kişilere tanınan ek bir prime verilen isimdir.

Program kapsamında bankacılık alanında kullanılan promosyon sistemi, emekli maaşı alanlar için de uygulanmaya başlandı. Emekli maaşı banka promosyonu sistemine katılmak için 3 senelik taahhüt süresinin dolmuş ya da emekli maaşını almaya yeni başlamış olanlar, promosyon başvurusu yaparak ödeme alabilme olanağına sahip oluyor.

Emeklilerin bu promosyondan yararlanabilmesi için hesaplarının bağlı olduğu banka şubesine giderek sözleşme imzalama zorunluluğu bulunuyor.