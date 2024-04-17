Zam bekleyen emekliye kara haber geldi. Hükümetin emekli planı Ankara kulislerinden sızdı

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Zam bekleyen emekliye kara haber geldi. Hükümetin emekli planı Ankara kulislerinden sızdı
En düşük emekli maaşının 10 Bin TL seviyesinde olmasına isyan eden emekliler, zam beklerken kara haber Ankara kulislerinden geldi. emekliye zam değil 'emekli kart' geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enflasyon sorununun kalıcı çözümü için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, AKP’nin emekliler için atacağı adımların kulis bilgilerini aktardı.

Sözcan, 3,5 milyon emeklinin, 10 bin TL'nin altında maaş aldığını belirterek, 10 bin TL ve altında maaş alan emeklilerin durumunun zor olduğunu onları rahatlatacak düzenlemelerin gelmesi gerektiğini söyledi.

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“EMEKLİ KART DÜZENLEMESİ"

Sözcan, “Mesela bir haneye 10 bin TL ve altında gelir geliyorsa, kirada oturuyorsa ona uygun destek paketleri olacak. 'Emekli kart' düzenlemesi, içinde gıda, ısınma gibi harcamaların karşılanabileceği bir limit olacak. Bunun da ayrıca şartları olacak. Evi kendisine ait olmayacak ve başka bir geliri olmayacak” ifadelerini kullandı.

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“AKP YÖNETİMİ EMEKLİLERE EK DESTEK HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE”

AKP yönetiminin buna yönelik bir düzenleme hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Sözcan, Yeni destek programları üzerinde çalışıldığını, hayat pahalılığının vatandaşın cebinden götürdüğünü, Bunlara yönelik en azından vatandaşı rahatlatmak için bir destek paketi üzerinde çalışıldığını söyledi.

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VERİLECEK DESTEK BÖLGESEL DURUMA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Verilecek desteğin bölgesel duruma göre değişiklik gösterebileceğini belirten Sözcan, Ankara ve İstanbul’da ev kiralarının çok yüksek olduğunu, bu nedenle ev kiralarına yönelik bir destek olacağını söyledi. Sözcan, “Mesela Erzurum’da havalar çok soğuk. Oralarda ısınma desteği daha fazla olacak. Bu tür bölgesel farklılıklar da olabilir. Buna yönelik çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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