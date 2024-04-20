Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekliler için özel çalışma yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

"Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna yanıt veren Yılmaz, “Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var.” dedi.

Yılmaz’ın yanıtı şu şekilde:

"Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır."