Maaşlara zam sınırı geliyor. Bütün çalışan ve emeklileri ilgilendiriyor

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, ekonomideki durumu özetlerken milyonlarca emekli ve çalışanları derinden üzecek haberi açıkladı.

Maaşlara zam sınırı geliyor. Bütün çalışan ve emeklileri ilgilendiriyor

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaştı. Bingöl, yerel seçime kadar anestezik boyutu yüksek dolaylı vergi artışlarıyla devam edileceğini söyledi.

haber3.com’da yer alan habere göre, asıl sıkı maliye tedbirlerinin seçim sonrasında olacağını belirten Bingöl, "Canımız fena yanacak, zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz. En büyük mali tedbir olarak, çalışan maaşlarının artışındaki sınırlamalar karşımıza çıkacak" dedi.

“ORTADA BÜTÇE FALAN KALMAMIŞ”-

Bütçedeki açık hakkında konuşan Bingöl, “Bütçedeki delik büyük diyeceğim ama ortada bütçe falan kalmamış" diyerek şunları söyledi:

"Orta Vadeli Program'a (OVP) göre önümüzdeki dört yılda toplanması hedeflenen vergi 32.5 trilyon lira, hedeflenen bütçe açığı 7.9 trilyon lira, ödenmesi hedeflenen faiz gideri ise 6 trilyon lira. Bizler daha çok vergi ödeyeceğiz, onlar daha çok harcama yapacaklar ama kime, nasıl, hangi ölçülerle"

EMEKLİ MAAŞLARINDA DURUM NE OLACAK?

Önümüzdeki süreçte tüketicinin kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, harçlar, ek gayrimenkul ve bazı Özel Tüketim Vergi (ÖTV) kalemlerinde artışlar olabileceğini aktaran Bingöl, şöyle devam etti: "Çünkü OVP'ye göre bu yıl sonundaki bütçe açığı yaklaşık 1.6 trilyon lira olarak öngörülüyor. Bu kadar büyük açık rakam; vergi artışlarının devam edeceğinin en güçlü sinyali."

Emeklilere verilen sözlere karşın maaşlarda talep edilen düzenlemenin yapılmaması ile ilgili de Bingöl, "Yapılacak artışın bütçede bir karşılığı var mıdır diye bakmadan söz verilemez. Bu bütçe hakkının ve Meclis'in yok sayılması" diye konuştu.

Eylül ve ekimde enflasyonun ‘0' dahi olsa 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) yüzde 55'in üzerinde olacağını aktaran Bingöl, şu bilgileri verdi:

"Bu da 2024'te vergi, harç ve cezalara en iyimser tahmin ile yüzde 55'in üzerinde zam demek. Yüksek YDO ile vergi ve cezalarını artırmak, 2023'ün yüksek enflasyonunun bir kısmını 2024'e sürüklemek sonucunu da doğuracak. Örneğin 2022'de üç yıl ve üzeri bir pasaport harcı 1.478,30 TL idi, 2023'te 4.943,50 TL'ye çıktı."

İlgili Haberler
Memur ve emekliyi sabaha kadar uyutmayacak kötü haber
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler