İDO'dan bilet fiyatlarına büyük zam

Yeni zamla birlikte daha önce 198 TL'ye İstanbul-Bursa seferi yapılabiliyorken, yeni fiyatlandırma ile birlikte bu fiyat en ucuz 248 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan daha önce online satış kanalından 'PROMO' kategorisinde 198 TL'ye satılan biletler 'TÜKENDİ' olarak görünürken, EKONOMİ kategorisinde daha önce en ucuz 201 TL'den satılan biletlerin fiyatı ise 248 TL'ye yükseltildi.

SABİT FİYATLANDIRMA SİSTEMİ

İDO'nun daha önce bilet fiyatlarında sabit bir fiyatlandırma sistemi yokken, 26 Eylül'den 31 Aralık 2023'e kadar tüm bilet fiyatlarının sabit olarak 248 TL'ye yükseltildiği görülüyor.