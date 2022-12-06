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Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti

Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya gelecek yıl için 18 milyar euro mali yardım sağlamayı içeren paketi Macaristan tarafından veto edildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 18:11
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Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti

Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin maliye bakanları Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı gündeminde, AB bütçesini hukukun üstünlüğü koşuluna bağlayan mekanizma kapsamında Macaristan'a sağlanacak fonların durumu, Macaristan'ın kurtarma planının değerlendirilmesi, Ukrayna'ya 2023 yılı için 18 milyar euroluk mali destek paketi ve çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması gibi çeşitli başlıklar yer alıyordu.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, toplantı bitiminde, Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar euro mali destek sağlanmasını içeren paketin onaylanmadığını açıkladı.

AB ülkelerinin oybirliği gereken paketin kabul edilemediğine işaret eden Stanjura, Macaristan'ın vetosunu aşan ve 26 üye ülkenin desteklediği bir çözüm üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

Stanjura, Ukrayna'ya mali desteğe ocak ayında başlama hedeflerini koruduklarını ifade etti.

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