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Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO onay sürecini erteledi

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda Budapeşte'den açıklama geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iki ülkenin üyeliğini Şubat ayında onaylayacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:26
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Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO onay sürecini erteledi

Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO onay sürecini erteledi
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu Budapeşte yönetiminin de gündeminde yer alıyor.

İki ülkenin olası üyeliğini desteklediklerini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, oylamanın Parlamento'da 2023'ün ilk oturumunda yapılacağını ifade etti

Birçok ülkenin yeşil ışık yaktığı İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımı için Türkiye'nin de onay vermesi gerekiyor.

Ankara, iki ülkeden imzaladıkları üçlü mutabakata uymasını ve terörle mücadele konusunda adımlar atmasını bekliyor. (AA)

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