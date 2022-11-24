Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO onay sürecini erteledi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu Budapeşte yönetiminin de gündeminde yer alıyor.
İki ülkenin olası üyeliğini desteklediklerini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, oylamanın Parlamento'da 2023'ün ilk oturumunda yapılacağını ifade etti
Birçok ülkenin yeşil ışık yaktığı İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımı için Türkiye'nin de onay vermesi gerekiyor.
Ankara, iki ülkeden imzaladıkları üçlü mutabakata uymasını ve terörle mücadele konusunda adımlar atmasını bekliyor. (AA)
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