Macaristan işsizlik azalıyor

2025 yılının Ocak-Mart döneminde Macaristan’daki işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Geçen yıl yüzde 4,6 seviyesinde olan işsizlik, bu yıl yüzde 4,3 olarak ölçüldü. Böylece ülkede işsiz sayısı bir yılda 14 bin kişi azalarak 212 bin 800 kişiye geriledi. Bu düşüş, ülkenin ekonomik toparlanma sürecine dair olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

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ERKEKLERDE İŞSİZLİK AZALDI

İşsizlerin 116 bin 200’ünü erkekler, 96 bin 500’ünü ise kadınlar oluşturdu. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 4,9’dan yüzde 4,5’e gerileyerek 0,4 puanlık bir düşüş yaşadı. Kadınlarda ise oran yüzde 4,2 olarak sabit kaldı. Bu veriler, erkeklerin işgücü piyasasında daha hızlı toparlandığını, kadınların ise daha durağan bir seyir izlediğini ortaya koyuyor.

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İŞ ARAMA SÜRESİ ORTALAMA 13 AYI BULDU

İşsizlerin iş arama süresi de dikkat çeken bir diğer veri olarak öne çıkıyor. Macaristan’da bir işsizin ortalama iş arama süresi 13,1 ay olarak kaydedildi. İşsizlerin yüzde 41,8’i son üç ay içinde iş aramaya başlamışken, yüzde 37’si bir yılı aşkın süredir iş arıyor. Bu durum, uzun süreli işsizliğin hala ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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İSTİHDAM RAKAMLARINDA SINIRLI ARTIŞ

Ocak-Mart döneminde ülkedeki toplam istihdam sayısı 1.800 kişi artarak 4 milyon 692 bine ulaştı. Erkek istihdamı 12 bin 700 kişi artarak 2 milyon 493 bine yükselirken, kadın istihdamı 10 bin 900 kişi azalarak 2 milyon 198 bine düştü. Kadınların işgücü piyasasındaki payının düşmesi, cinsiyet temelli istihdam dengesizliğine işaret ediyor.

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EKONOMİK CANLANMA SİNYALLERİ

Macaristan’daki işsizlik oranındaki düşüş, ülke ekonomisinin pandemi sonrası toparlanma sürecinin sürdüğünü gösteriyor. Avrupa genelinde işsizlik oranları düşüş eğiliminde olsa da, özellikle genç işsizlik ve uzun süreli işsizlik gibi yapısal sorunlar, Macaristan’da da çözülmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.

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BÜYÜME VE İSTİHDAM ARASINDAKİ DENGE ARANIYOR

Ekonomistler, işsizliğin düşmesine rağmen istihdamdaki cinsiyet farklılığına ve uzun süreli işsizliğe dikkat çekiyor. Ülkedeki ekonomik büyüme verilerinin, işgücü piyasasında daha dengeli bir dağılıma dönüşmesi için sosyal ve politik önlemlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Macaristan hükümeti, iş gücü eğitim programları ve girişimcilik destekleriyle bu alandaki açığı kapatmayı hedefliyor.