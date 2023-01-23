23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macaristan, Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımını desteklemeyecek

Macaristan, Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımını desteklemeyecek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan-Rusya nükleer iş birliğini kısıtlayıcı hiçbir yaptırımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:12
Takip Et

Macaristan, Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımını desteklemeyecek

Macaristan, Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımını desteklemeyecek
+
Aa
-

BUDAPEŞTE (AA) - Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı katılan Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik planladığı yeni yaptırım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmeye katılan bakanların büyük çoğunluğunun Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları desteklediğini belirten Szijjarto, Macar hükümetinin ise yaptırımların etkisiz olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden desteklemediğini aktardı.

Szijjarto, "Yaptırımlar AB'yi çıkmaz sokağa götürdü. Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor. Bunu herkes görebilir. Bu siyasi bir açıklama değil, gerçek." diye konuştu.

Nükleer enerjiye yönelik yaptırım uygulanması konusunun hep konuşulduğunu ama henüz bir karar alınmadığını vurgulayan Szijjarto, "Biz, Macar-Rus nükleer işbirliğini kısıtlayıcı herhangi bir adımı, ne kadar küçük olursa olsun, desteklemeyeceğiz." dedi.

Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımının ülkesinin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını savunan Szijjarto, Macaristan'daki Paks Nükleer Enerji Santrali'nin ülkedeki elektrik ihtiyacının yarısını ürettiğini, bu yüzden nükleer enerji olmaksızın ülkesinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanamayacağını dile getirdi.

Szijjarto, ülkesinin 40 yıldır nükleer enerji kullandığının ve Paks Nükleer Enerji Santrali'nin genişletilmesi konusunda Rusya ile 9 yıl önce anlaştıklarının altını çizdi.

Szijjarto, ülkesinin bazı Rus vatandaşlarının yaptırım listesine eklenmesine karşı çıktığı yönündeki eleştirilerine ise "Avrupa'nın güvenirliğini sürdürmek için, hukuki açıdan yaptırım listesinde bulunmaması gereken kişilerin buraya alınmamasının önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
3
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
7
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.