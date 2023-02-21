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Macaristan, Sırbistan'ın AB üyeliğinin hızlandırılmasını istiyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin çok yavaş ilerlediğini, bunun hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 20:44
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Macaristan, Sırbistan'ın AB üyeliğinin hızlandırılmasını istiyor

Macaristan, Sırbistan'ın AB üyeliğinin hızlandırılmasını istiyor
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Bakan Szijjarto, başkent Budapeşte'de bulunan Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bakanı Tanja Miscevic ile görüştü, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa entegrasyonunun tüm Avrupa'nın çıkarına olduğunu belirterek, "Batı Balkan bölgesinin entegrasyonu sadece Macaristan'ın ulusal güvenlik ve ulusal ekonomik anlamda çıkarına değil, bilakis tüm Avrupa'nın çıkarına" dedi.

Batı Balkan bölgesinin en büyük ülkesi olan Sırbistan'ın AB üyeliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Szijjarto, Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin çok yavaş ilerlediğini, bunun hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Szijjarto, Sırbistan'ın AB üyeliğinin AB'ye fiziki, ekonomik ve enerji tedariki bakımından katkı sağlayacağını dile getirerek, Sırbistan'ın AB üyeliğini yavaşlatan diğer üye ülkelere tepki gösterdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Szijjarto, geçen yıl Sırbistan ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 68 artarak 6 milyar euroya ulaştığını söyledi.

Ülkesinin enerji güvenliği açısından Sırbistan'ın önemli rol oynadığına dikkati çeken Szijjarto, 2022'de Sırbistan üzerinden 5 milyar metreküp doğalgazın Macaristan'a ulaştırıldığını belirtti.

Tanja Miscevic ise Macaristan'ın, ülkesinin AB üyeliği konusunda verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Miscevic, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği sürdürdüğünü dile getirdi.

Miscevic, enerji tedariki konusunda çeşitli adımlar attıklarını, ülkesinin, Azerbaycan elektriğinin Avrupa’ya ulaştırılması için gerekli adımları attığını söyledi.

Hukukun üstünlüğü konusunda da bazı adımlar attıklarını ifade eden Miscevic, AB üyeliği hedefine ulaşmak için reformları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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