Macaristan, Ukrayna ile gaz anlaşmazlığı konusunda AB'yi göreve çağırdı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile yaşanan gaz krizine Avrupa Birliği’nin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Orban’a göre, Ukrayna’nın Rusya’dan gelen doğalgazın Avrupa’ya taşınmasını sağlayan Brotherhood Boru hattı üzerinden yapılan geçişleri durdurması, Macaristan’ı alternatif güzergâhlara yönelmek zorunda bıraktı. Bu durum enerji fiyatlarını yükseltti ve ekonomik yükü artırdı.

Orban, devlet radyosunda yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın savaş öncesi Rusya ile yaptığı gaz transit anlaşmasını 2024 sonunda sona erdirmesini eleştirerek, “Biz yaptırımların ekonomik bedelini ödüyoruz, ancak Ukrayna kendi çıkarlarına odaklanarak bizi zor durumda bırakıyor,” dedi. Macar lider, bu süreçte AB yaptırımlarının Macaristan'a toplamda 19 milyar euroya mal olduğunu iddia etti. Ancak, bu rakamın nasıl hesaplandığına dair ayrıntı vermedi.

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ENERJİ KRİZİ VE YAPTIRIMLARIN GELECEĞİ

2025’in başında, Ukrayna'nın transit anlaşmayı yenilememesi doğalgaz fiyatlarında ani bir artışa yol açtı. Ancak Avrupa’ya artan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatları fiyatların dalgalanmasını sınırlı tuttu. Bu süreçte, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları yenilemesi tartışma konusu oldu. AB üyesi 27 ülkenin oybirliğiyle alması gereken yaptırım kararları öncesinde Macaristan, veto tehdidinde bulundu.

Viktor Orban, AB yaptırımlarına en çok karşı çıkan liderlerden biri olarak bilinse de şimdiye kadar bu yaptırımları destekleyen oylamalarda yer aldı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından sonra, Orban’ın yaptırımlara karşı söylemi sertleşti. Orban, son açıklamasında, “Avrupa liderlerinden bu yaptırımların artık sürdürülemeyeceğini anlamalarını istedim. Macaristan’ın bu yaptırımların bedelini orantısız bir şekilde ödemesi mümkün değil,” dedi.

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AB’NİN BİRLİK İMTİHANI

AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarını yenilemesi için 31 Ocak’a kadar karar alması gerekiyor. Orban’ın veto sinyali, AB içinde tartışmaları derinleştirirken, gaz krizinin çözümü ve yaptırımların geleceği, Avrupa’nın birliğini sınayan önemli bir başlık olmaya devam ediyor.

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