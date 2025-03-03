Macaristan’da üretim sektörü son 9 ayın zirvesinde

Kaynak: Haber Merkezi
Macaristan’da üretim sektörü son 9 ayın zirvesinde

Macaristan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni siparişlerdeki artışla Şubat 2025'te son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Macaristan’da üretim sektörünün performansını ölçen HALPIM Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat 2025'te 51 seviyesine yükselerek Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ocak ayında 50 olarak açıklanan endeks, yukarı yönlü revize edilerek artış trendini teyit etti.

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PMI'daki yükselişin en büyük tetikleyicisi, yeni siparişlerdeki 1,3 puanlık artış ve üretimdeki 1,5 puanlık yükseliş oldu. Ayrıca, satın alınan stok endeksi 4 puanlık dikkate değer bir artış kaydetti. Ancak istihdam endeksi 50 seviyesinin altında kalarak iş gücü piyasasında daralmaya işaret etti. Teslimat süreleri endeksi de negatif bölgede kalmaya devam etti.

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Dış ticaret verileri ise karışık bir tablo ortaya koydu. İthalat endeksi 1,1 puan gerilerken, ihracat endeksi 0,8 puanlık sınırlı bir artış gösterdi. Bu durum, küresel ticaretteki dalgalanmaların Macaristan’ın üretim sektörü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

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Uzmanlar, PMI verilerinin 50'nin üzerinde olmasının büyümeye işaret ettiğini vurgularken, özellikle yeni siparişler ve üretim alanındaki toparlanmanın sektör açısından olumlu bir gelişme olduğu belirtiliyor. Ancak, istihdamdaki zayıflık ve teslimat sürelerindeki gecikmeler sektörün önündeki riskler olarak değerlendiriliyor.

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