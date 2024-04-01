Maçoğlu'ndan seçim açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Maçoğlu'ndan seçim açıklaması
31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy’den aday olan ve beklediği sonucu alamayan Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimin ardından bir açıklamada bulundu.

Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul Kadıköy adayı olan eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimlerin sonunda beklediği sonucu alamadı. Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut durum gösterdi ki iktidar yönetemiyor. Önümüzdeki süreçte de ülkenin her yerinde eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kadıköy’de seçimi CHP’nin adayı Mesut Kösedağ kazanırken Maçoğlu,"İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan, güler yüzü ile bize kapısını açan Kadıköylülere, yanımızda olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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