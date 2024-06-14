Macron’dan erken seçim açıklaması

G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde basın toplantısı düzenleyen Macron, Fransa'da aşırı sağın AP seçimlerinde açık ara farkla birinci çıkmasının ardından alınan erken genel seçim kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, bu kararın "mümkün olan en demokratik karar" olduğunu savunarak, halkın kendini ifade etmesine olanak sağlamanın sağlıklı bir tercih olduğunu vurguladı.

Macron, mevkidaşlarının Ulusal Meclisi feshetme kararını "cesurca" bulduklarını belirtti. Ayrıca, yaz başında Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatların erken genel seçimlerdeki oyları etkileyeceğine inandığını ifade ederek, halkın oylarını kullanırken Olimpiyat Oyunları'nı da göz önünde bulunduracağını düşündüğünü belirtti.

Fransızların "hazır olmayan liderleri" istemediğine dikkat çeken Macron, "Olimpiyat Oyunları'nın kötü gitmesini istediklerini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin AP seçimlerinde yüzde 31,37'lik oyla açık ara farkla birinci geldiği hatırlatılarak, Macron'un partisi Rönesans'ın yüzde 14,60 ile ikinci sırada yer aldığı ve merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler'in yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kaldığı bilgisi verildi. Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.