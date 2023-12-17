Macron'dan Putin açıklaması: Görüşmeye hazırım

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Macron'dan Putin açıklaması: Görüşmeye hazırım
Batı dünyasının Rus lidere yönelik ambargosu devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vladimir Putin ile konuşmaya hazır olduğunu açıkladı ve diyalogun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına son verebileceğini öne sürdü.

Macron, "Anlaşmaları ihlal ederek savaşı tek taraflı olarak ben başlatmadım. Fransa, Kuzey Ukrayna'da savaş suçları işlemeye de karar vermedi. Bu durum Rusya ile diyaloğu neredeyse imkansız hale getirdi. Artık ciddi olmalıyız; dolayısıyla çok basit bir duruşum var: Numaramı değiştirmedim” dedi ve Putin'in kendisini her an arayabileceğini ima etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgal etmesini takip eden ilk haftalarda Macron, Putin'le birkaç kez telefonla görüştü. İki cumhurbaşkanı arasındaki son görüşme 3 Mayıs 2022'de gerçekleşti.

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